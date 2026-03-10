MMA : le retour de Francis Ngannou face à Philipe Lins

Francis Ngannou fera son retour dans les arts martiaux mixtes après 19 mois d'absence lorsqu'il affrontera le Brésilien Philipe Lins le 16 mai.

Ce combat en cinq rounds dans la catégorie des poids lourds fera partie de la première carte de combats MMA de Most Valuable Promotions (MVP), dont les vedettes seront Ronda Rousey et Gina Carano à Los Angeles.

L'ancien champion de l'UFC Ngannou n'a plus combattu en MMA depuis octobre 2024, date à laquelle le Camerounais a arrêté Renan Ferreira au premier round pour remporter le championnat poids lourds PFL Super Fights.

« Pendant que le monde était occupé à parler, j'étais occupé à évoluer », a déclaré Ngannou.

« Le silence ne doit pas être confondu avec l'absence, c'est le bruit d'un prédateur qui se rapproche. »

« Remonter sur le ring n'est pas seulement un retour, c'est une revanche. Mon retour au MMA exigeait une scène à la hauteur de mon ambition, et mon partenariat avec MVP pour diffuser cet événement sur Netflix garantit que le monde entier sera au rendez-vous. »

Le départ de Ngannou de l'UFC en janvier 2023 a été un moment marquant dans le monde du MMA, l'une des plus grandes stars de ce sport ayant choisi de quitter la plus grande organisation mondiale.

À 39 ans, il a rejoint la Professional Fighters League (PFL) en mai 2023, mais n'a combattu qu'une seule fois pour cette organisation de MMA.

Sa notoriété a explosé lorsqu'il a failli battre Tyson Fury lors d'un combat de boxe en octobre 2023, puis il a affronté Anthony Joshua en 2024, qui s'est soldé par une défaite par KO.

Il a quitté la PFL cette semaine et a annoncé lundi qu'il rejoignait la MVP de Jake Paul.

« Francis Ngannou est sans conteste le meilleur combattant MMA poids lourd au monde et son arrivée apporte à une carte un pouvoir de star jamais vu auparavant dans ce sport », ont déclaré Paul et Nakisa Bidarian, cofondateurs de MVP.

Lins, 40 ans, est un ancien champion du tournoi poids lourds de la PFL et un vétéran de l'UFC qui n'a plus combattu depuis qu'il a quitté l'UFC sur une série de quatre victoires consécutives en mars 2024.