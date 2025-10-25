Élection à la mairie de New York : le socialiste Zohran Mamdani favori

Les habitants de New n maire. Le socialiste Zohran Mamdani a les faveurs des pronostics. Malgré les attaques croissantes de l'ancien gouverneur Andrew Cuomo. Mamdani a assumé davantage vendredi son identité musulmane.

"Être musulman à New York, c'est s'attendre à l'indignité. Mais l'indignité ne nous distingue pas. De nombreux New-Yorkais y sont confrontés. C'est la tolérance à l'égard de cette indignité qui nous distingue.’’, a déclaré Zohran Mamdani, (D) candidat à la mairie de New York.

Né à Kampala en Ouganda, élevé au Cap dans l'Afrique du Sud post-apartheid, c’est dans le Queens de New York qu’il s’est lancé dans la politique.

Zohran Kwame Mamdani 34 ans, est connu pour ses critiques envers Israël. Vendredi, il a obtenu le soutien du chef de la minorité de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries.