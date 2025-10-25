Élection à la mairie de New York : le socialiste Zohran Mamdani favori

New York
Les habitants de New n maire. Le socialiste Zohran Mamdani a les faveurs des pronostics. Malgré les attaques croissantes de l'ancien gouverneur Andrew Cuomo. Mamdani a assumé davantage vendredi son identité musulmane.
"Être musulman à New York, c'est s'attendre à l'indignité. Mais l'indignité ne nous distingue pas. De nombreux New-Yorkais y sont confrontés. C'est la tolérance à l'égard de cette indignité qui nous distingue.’’, a déclaré Zohran Mamdani, (D) candidat à la mairie de New York.
Né à Kampala en Ouganda, élevé au Cap dans l'Afrique du Sud post-apartheid, c’est dans le Queens de New York qu’il s’est lancé dans la politique.
Zohran Kwame Mamdani 34 ans, est connu pour ses critiques envers Israël. Vendredi, il a obtenu le soutien du chef de la minorité de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries.
02:20
USA : les dieux de l'Égypte antique exposés au MET à New York
Aller à la video
USA : Ted Cruz relaie les allégations de "massacres de chrétiens" au Nigeria
02:20
Une œuvre de Frida Kahlo estimée à plus de 40 millions de dollars
01:00
USA : le projet de casino de Jay-Z freiné par l'industrie théâtrale de Broadway
Aller à la video
Sénégal : la communauté Layenne célèbre le Maouloud
01:00
La confrérie soufie Layene du Sénégal célèbre le Mawlid à Dakar