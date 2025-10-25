Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Élection à la mairie de New York : le socialiste Zohran Mamdani favori

Zohran Mamdani, à la mosquée du Centre culturel islamique du Bronx à New York, le 24 octobre 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

New York

Les habitants de New n maire. Le socialiste Zohran Mamdani a les faveurs des pronostics. Malgré les attaques croissantes de l'ancien gouverneur Andrew Cuomo. Mamdani a assumé davantage vendredi son identité musulmane.

"Être musulman à New York, c'est s'attendre à l'indignité. Mais l'indignité ne nous distingue pas. De nombreux New-Yorkais y sont confrontés. C'est la tolérance à l'égard de cette indignité qui nous distingue.’’, a déclaré Zohran Mamdani, (D) candidat à la mairie de New York.

Né à Kampala en Ouganda, élevé au Cap dans l'Afrique du Sud post-apartheid, c’est dans le Queens de New York qu’il s’est lancé dans la politique.

Zohran Kwame Mamdani 34 ans, est connu pour ses critiques envers Israël. Vendredi, il a obtenu le soutien du chef de la minorité de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries.

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.