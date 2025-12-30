Bienvenue sur Africanews

Nigéria : Anthony Joshua hospitalisé après un accident qui a fait 2 morts

Le boxeur britannique Anthony Joshua, double champion du monde des poids lourds, est hospitalisé au Nigeria après un grave accident de la route. Son état est jugé stable, selon son promoteur.

L’accident s’est produit sur l’autoroute Lagos–Ibadan, un axe majeur reliant l’État d’Ogun à la capitale économique Lagos. Deux passagers, Sina Ghami et Latif Ayodele, amis proches et membres de l’équipe du boxeur, ont été tués sur le coup.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent Anthony Joshua grimaçant de douleur, extrait de l’épave du véhicule. Matchroom Boxing indique qu’il a été blessé et placé en observation à l’hôpital.

Les autorités locales confirment que le véhicule roulait au-delà de la vitesse autorisée, avant de perdre le contrôle lors d’un dépassement et de percuter un camion à l’arrêt. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Anthony Joshua, assis à l’arrière du SUV, recevait toujours des soins ce lundi. Le Nigeria est le pays d’origine de ses parents.

