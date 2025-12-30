Des salles de sport londoniennes fermées en hommage au coach d'Anthony Joshua

Deux salles de sport de Londres sont restées fermées ce mardi après la mort de leur cofondateur Sina Ghami, tué dans l’accident de voiture qui a blessé le boxeur Anthony Joshua au Nigeria.

Certains visiteurs sont venus rendre hommage au disparu en déposant des fleurs et des bougies devant les portes closes des salles Evolve, tandis que les messages de condoléances abondent sur les réseaux sociaux de l'établissement.

Sina Ghami, Anthony Joshua et deux autres passagers roulaient sur l’autoroute reliant Lagos à Ibadan lundi vers 11 heures lorsque leur véhicule a percuté un camion à l’arrêt.

Les deux passagers décédés, Sina Ghami et Latif Ayodele, étaient de proches collaborateurs sportifs d’Anthony Joshua. Sina Ghami a été son préparateur physique pendant plus de 10 ans, tandis que Latif Ayodele était son coach personnel, selon la BBC.

Le président nigéria Bola Tinubu a déclaré sur X avoir parlé avec Anthony Joshua pour lui présenter ses condoléances.

Légèrement blessé, l’ancien champion du monde poids lourds britannique a été conduit à l’hôpital. Selon les dernières informations de son promoteur Matchroom Boxing lundi soir, il se trouvait dans un état stable et devait rester en observation.

"Je lui ai souhaité un prompt et complet rétablissement, et j'ai prié avec lui. AJ m'a assuré qu'il recevait les meilleurs soins possibles," a affirmé Bola Tinubu sur X.