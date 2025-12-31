Nigeria : le choc au village natal d'Anthony Joshua après le grave accident

Les habitants de Samagu, ville natale du boxeur britannique Anthony Joshua, ont exprimé leur choc mardi après l’accident de voiture qui a blessé le champion et causé la mort de deux autres personnes.

Ademamola Joshua, l’oncle du père d’Anthony, a déclaré à l’Associated Press : « Cela a été un choc pour nous. Il revient souvent à la maison, au moins trois ou quatre fois par an. Ce n'était pas la première fois qu'il rentrait chez lui et il connaissait très bien cette route. Cela a donc été un grand choc pour nous. »

Dans un autre témoignage, Ademamola Joshua a ajouté : « La réaction a été celle d'un grand amour pour cet homme car c'est un homme du peuple, très proche de sa base. Il n'est pas du genre à se déplacer avec des agents de sécurité. Tout le monde est très proche de lui et il est très libre parmi les gens. »

Selon les autorités et son promoteur, Matchroom Boxing, Joshua, double champion des poids lourds et médaillé d’or olympique, est actuellement hospitalisé pour des examens et reste dans un état stable.

L’accident s’est produit lundi lorsque la voiture de Joshua est entrée en collision avec un camion à l’arrêt sur le bord de la route près de Lagos. Des témoins indiquent qu’un pneu a éclaté à grande vitesse, provoquant la perte de contrôle du véhicule. Deux amis et membres de l’équipe de Joshua ont perdu la vie dans l’accident.

Oluwatoyin Omoleye, un habitant de Samagu, a exprimé sa tristesse : « Lorsque j'ai appris la nouvelle de l'accident d'Anthony Joshua, j'ai été très triste parce qu'il rentrait chez lui pour célébrer avec notre peuple. »

L’accident a été largement relayé sur les réseaux sociaux, et il ravive les inquiétudes sur la sécurité routière au Nigeria, où les accidents restent fréquents sur les grandes artères.