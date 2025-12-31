AES : le Burkina et le Mali restreignent l'entrée aux citoyens américains

Le Mali et le Burkina Faso ont annoncé mardi imposer des restrictions d’entrée sur leur territoire aux ressortissants américains.

Cette déclaration intervient en réaction à la décision du président américain Donald Trump d'interdire aux citoyens maliens et burkinabè d'entrer aux États-Unis.

En interdisant à leur tour l’entrée sur leur territoire aux citoyens américains, Ouagadougou et Bamako ont déclaré agir selon "le principe de réciprocité."

Donald Trump s’est lancé dans une vaste offensive contre l’immigration depuis son retour au pouvoir. Le 16 décembre dernier, la Maison Blanche a élargi les interdictions d’entrée sur le territoire américain à plusieurs pays dont les trois membres de l’Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, mais aussi au Laos, à la Sierra Leone, au Soudan du Sud, à la Syrie et à la Palestine.

Washington a justifié cette mesure par une volonté de “protéger la sécurité des États-Unis.” Les juntes militaires au pouvoir au Mali et au Burkina Faso se sont engagées à combattre les groupes armés qui profilèrent dans la région.

Dans un communiqué du ministère des affaires étrangères publié mardi, le Mali regrette une décision “prise sans la moindre concertation préalable” et “déplore” le motif sécuritaire.

Le Mali et le Burkina Faso ont indiqué restés ouverts "à une coopération fondée sur le respect des intérêts réciproques," selon les termes de la déclaration burkinabè.