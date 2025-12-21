L'Alliance des états du Sahel lance sa force unifiée

Les pays de l'Alliance des Etats du Sahel ont officiellement mis en place leur force unifiée regroupant les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Le président du Mali, le général Assimi Goïta a présidé la cérémonie solennelle de lancement à Bamako.

"Aujourd'hui, avec l'installation du nouveau commandant de la force unifiée et la mise en place du poste de commandement conjoint à Niamey et la désignation des bataillons dédiés à la force unifies, il revient désormais au nouveau commandement non seulement d'anticiper. Sur le nouveau mode opératoire de groupes armés terroristes et surtout de continuer de prendre les relais et de continuer ce combat pour la sécurisation de l'espace du Sahel", a déclaré le général Assimi Goïta, président du Mali.

Assimi Goïta, par ailleurs président de la confédération des trois pays sahéliens dirigés par des militaires a évoqué les raisons de la création de cette unité.

"Actuellement, nos armées font face à trois types de menaces dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes, la menace terroriste armée, la menace terroriste économique. La menace terroriste médiatique et Dieu merci aujourd'hui l'AES, la confédération a pris des dispositions pour contrer ces différentes menaces, non seulement avec la mise en place de cette force unifiée qui va prendre le relais et aussi la création de la télé AES et tous ces mécanismes, la télé AES, la radio AES la presse écrite AES. Ces dispositifs vont nous permettre de contrer toutes ces menaces", ajoute le Général.

Après des Coups d'états successifs, et en pleine crise sécuritaire, les juntes du Mali, du Burkina faso et du Niger ont tourné le dos à l'organisation sous-régionale de la CEDEAO.