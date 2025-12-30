Turquie : la police à la traque des militants de l'état islamique

La police turque a mené de nouvelles opérations d'envergure contre le groupe État islamique à Istanbul et à Ankara mardi, arrêtant plus d'une centaine de suspects, selon des responsables.

Les raids ont eu lieu un jour après un affrontement meurtrier dans la province de Yalova, dans le nord-ouest du pays, où trois policiers et six militants de l'IS ont été tués.

Huit autres officiers et un gardien de nuit ont été blessés lorsque la police a pris d'assaut une maison utilisée comme cachette.

Mardi, des funérailles ont été organisées pour les policiers décédés et Ali Yerlikaya, le ministre turc de l'intérieur, a prononcé un discours.

"Nous poursuivrons la lutte contre le terrorisme sans relâche et sans hésitation, si Dieu le veut", a-t-il déclaré à la foule.

La Turquie a lancé une série d'opérations contre des cellules présumées de l'IS au cours de la semaine écoulée, à la suite d'informations selon lesquelles des agents planifiaient des attaques visant les célébrations de Noël et du Nouvel An, ont déclaré les autorités.

La police a effectué des descentes simultanées à 114 adresses à Istanbul et dans deux autres provinces, arrêtant 110 suspects, a déclaré le bureau du procureur général d'Istanbul.

Certains sont liés aux militants qui ont ouvert le feu sur la police à Yalova, tandis que d'autres sont soupçonnés de planifier des attentats autour du Nouvel An.

Plusieurs des détenus sont soupçonnés de collecter de l'argent sous couvert de charité et de l'acheminer vers des réseaux liés à l'IS en Syrie, selon le bureau du procureur.

L'IS a mené une série d'attaques meurtrières en Turquie, notamment une fusillade dans une boîte de nuit d'Istanbul lors des célébrations du Nouvel An le 1er janvier 2017, qui a fait 39 morts.