Le caftan marocain inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO

L’UNESCO a officiellement inscrit, lors de la 20ᵉ session du Comité intergouvernemental tenue à New Delhi, le caftan marocain sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Cette reconnaissance internationale couronne des siècles de création, de transmission artisanale et d’enracinement social, tout en consacrant l’engagement du Maroc pour la préservation et la valorisation de son patrimoine vivant.

Symbole d’élégance et de raffinement, le caftan incarne l’identité composite du Royaume, façonnée par des influences arabes, amazighes, andalouses et africaines. Porteur d’un génie créatif transmis de génération en génération, il mobilise une chaîne d’artisans, brodeurs, tisserands, couturiers, stylistes, dont les techniques, des fils d’or du tarz aux étoffes façonnées à la main, témoignent d’un savoir-faire méticuleux et constamment renouvelé.

Au-delà de sa dimension esthétique, le caftan est un véritable “fait social total”, mobilisant artisans, familles et communautés, tout en incarnant la transmission intergénérationnelle d’un patrimoine vivant.

Cette reconnaissance reflète l’engagement du Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, à préserver et valoriser son héritage culturel, tout en renforçant le rayonnement international de ses métiers d’art.

L’inscription du caftan sur la liste de l’UNESCO ouvre également la voie à de nouvelles initiatives de sauvegarde, de formation des jeunes artisans et de coopération internationale pour assurer la pérennité de ce trésor vivant.