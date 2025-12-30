Côte d’Ivoire : large victoire du RHDP de Ouattara aux législatives

En Côte d’Ivoire, le parti au pouvoir renforce nettement son emprise sur le Parlement. Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), dirigé par le président Alassane Ouattara, a remporté 197 sièges sur 255, soit près de 77 % de l’Assemblée nationale.

Les résultats définitifs ont été annoncés par la Commission électorale indépendante (CEI) à l’issue des élections législatives organisées samedi. Ce scrutin intervient deux mois après la réélection d’Alassane Ouattara pour un quatrième mandat à la tête du pays.

La participation électorale est restée faible. Seuls 35 % des électeurs se sont rendus aux urnes, un taux en recul par rapport aux législatives de 2021.

Sans surprise, le RHDP s’est largement imposé dans le nord du pays, bastion historique du pouvoir. Le parti progresse également dans le sud et l’ouest, des régions traditionnellement favorables à l’opposition.

La Commission électorale affirme que le scrutin s’est globalement déroulé dans le respect des règles en vigueur, malgré quelques incidents isolés qui n’auraient pas affecté les résultats.

L’opposition sort affaiblie de ces élections. Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) voit son nombre de députés divisé par deux. Le parti de l’ancien président Laurent Gbagbo, qui n’a pas participé au scrutin, perd quant à lui toute représentation à l’Assemblée nationale.

Avec cette large victoire, le président Alassane Ouattara consolide son contrôle sur les institutions du pays. Une question demeure toutefois au cœur du débat politique : celle de la succession présidentielle, alors que le chef de l’État a évoqué un futur passage de témoin générationnel.