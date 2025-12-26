Côte d’Ivoire : accusations de fraude à la veille des législatives

À moins de vingt-quatre heures du scrutin législatif prévu ce samedi 27 décembre en Côte d’Ivoire, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), principal parti d’opposition, a tiré la sonnette d’alarme.

Dans un communiqué, le parti dirigé par Tidjane Thiam dénonce des manœuvres frauduleuses dans une circonscription du centre du pays.

Selon le PDCI-RDA, des individus se réclamant du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti au pouvoir, collecteraient illégalement des données personnelles d’électeurs – noms, contacts téléphoniques, numéros de cartes d’électeur et bureaux de vote.

Ces opérations seraient accompagnées de promesses de gratification, comme la distribution de motos ou de sommes d’argent pouvant atteindre 300 000 francs CFA, visant selon le PDCI-RDA à organiser une fraude au profit du RHDP.

Le parti au pouvoir n’a pas souhaité réagir à ces accusations. De son côté, la Commission électorale indépendante (CEI) a rappelé que tout litige devait être porté devant la justice et que l’institution ne se mêlait pas des conflits entre partis politiques.

Malgré ces tensions, plus de 8,7 millions d’électeurs sont attendus aux urnes pour élire les 255 députés de l’Assemblée nationale, deux mois après la présidentielle du 25 octobre.