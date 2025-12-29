La Suède soutient la Somalie après la reconnaissance israélienne du Somaliland

La Suède a apporté lundi son soutien à la Somalie après la reconnaissance du Somaliland par Israël.

Sur le réseau social X, le ministère suédois des affaires étrangères a affirmé défendre “l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Somalie.”

Ces derniers jours, plusieurs pays et organisations ont rejeté publiquement la décision d'Israël de reconnaître la région sécessionniste du Somaliland comme nation indépendante.

Dans un communiqué, l’Union européenne a qualifié le respect de la souveraineté de la Somalie d’élément “essentiel pour la paix et la stabilité” de la Corne de l'Afrique. L’UE a aussi appelé au dialogue entre la Somalie et la région sécessionniste.

De son côté, l’Organisation de Coopération Islamique “a exprimé sa ferme condamnation et son rejet catégorique” de la décision israélienne. L’Union africaine ou encore les États-Unis ont également affirmé leur soutien à l’intégrité territoriale de la Somalie.

Le Somaliland s'est auto-proclamé indépendant depuis 1991. Vendredi, Israël est devenu le premier pays au monde à reconnaître officiellement le territoire sécession comme État indépendant.

Selon Israël, cette initiative s’inscrit “dans l'esprit” des accords d’Abraham, ces traités de normalisation signés en 2020 entre Israël et plusieurs États arabes.