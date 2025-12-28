La reconnaissance du Somaliland par Israël suscite des réactions à l'échelle mondiale

La Somalie a condamné la reconnaissance par Israël du Somaliland, région autoproclamée de la Somalie, en tant qu'État indépendant.

Le Somaliland a déclaré son "indépendance" de la Somalie dans les années 1990, mais n'a jamais été reconnu par la communauté internationale.

Vendredi le bureau du Premier ministre somalien a déclaré dans un communiqué que le Somaliland est une partie intégrante, inséparable et inaliénable du territoire souverain de la République fédérale de Somalie, en rejetant la reconnaissance israélienne comme illégale.

La Somalie a clairement indiqué qu'elle ne permettrait pas l'établissement de bases militaires étrangères ou d'arrangements sur son territoire qui l'entraîneraient dans des conflits par procuration ou importeraient des hostilités régionales et internationales dans cette région.

En outre, des pays comme l**'Égypte, l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Qatar, l'Iran, la Turquie, le Pakistan, la Libye et le Nigeria, ainsi que des organisations internationales comme l'Union africaine, la Ligue arabe, le Conseil de coopération du Golfe et l'Organisation de la coopération islamique, ont condamné la reconnaissance du Somaliland par Israël.** Ils ont déclaré que les actions d'Israël constituent une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales, qu'elles violent la charte des Nations unies et le droit international et qu'elles représentent une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Somalie.