La Turquie juge « illégitime et inacceptable » la reconnaissance du Somaliland par Israël

AP Photo
By Ali Bamba

Turquie

Le président de la Turquie Recep Tayyip Erdoğan a reçu son homologue de la Somalie Hassan Sheikh Mohamud, mardi à Istanbul.

Un tête-à-tête à l'issue duquel le chef de l'état turc a indiqué au média que la récente reconnaissance par Israël du Somaliland est « illégitime et inacceptable ».

Hassan Sheikh Mohamud est arrivé en Turquie sur invitation d'Erdoğan.

A la suite de la cérémonie protocolaire d'usage, les deux chefs d'état ont tout de suite abordé des question bilatérales mettant l'accent sur les mesures à prendre pour approfondir la coopération.

Les discussions ont également porté sur l'état actuel de la lutte contre le terrorisme en Somalie, les efforts du gouvernement fédéral somalien pour garantir l'unité nationale et les récents développements régionaux.

Des échanges sont prévues se poursuivre entre les délégations officielles des deux pays et dans plusieurs domaines.

