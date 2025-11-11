Le Somaliland refuse les visas délivrés par la Somalie

Somaliland
Le Somaliland renforce le contrôle de ses frontières en refusant les visas délivrés par la Somalie.
Le pays, qui a déclaré que ces documents de voyage électroniques ne sont pas valables pour entrer sur son territoire, réaffirme ainsi sa souveraineté en matière d’immigration.
Les autorités de la région sépératiste ont également annoncé que tous les aéronefs devront obtenir un permis de survol ou d'atterrissage délivré par le ministère de l'aviation civile du Somaliland sous peine d’être accusé de violation de sa souveraineté.
Cette décision marque l’escalade des tensions de longue date entre le Somaliland et le gouvernement fédéral de Somalie au sujet du contrôle du
La directive publiée par le ministère de l’Immigration et du contrôle des frontières du Somaliland a précisé que les ressortissants étrangers pourront soit obtenir un visa à leur arrivée aux aéroports internationaux Egal de HArgeisa et Berbera soit demander un visa auprès de l’ambassade ou du consulat du somaliland le plus proche avant leur départ.
Le Somaliland a déclaré son indépendance depuis 1991 mais continue de chercher à obtenir la reconnaissance internationale en tant qu’Etat indépendant.
Le pays dispose de son propre gouvernement, de son armée et de sa monnaie.
00:56
AES : le Niger maintient la fermeture de sa frontière avec le Bénin
00:57
Tanzanie : des vols annulés à cause des violences post-électorales
00:58
Les USA retirent le Mali de la liste des visas requérant des cautions
01:10
Guerre Israël-Hamas : des Égyptiens veulent rouvrir le poste-frontière de Rafah
Aller à la video
PAM : 4 pays africains affectés par la baisse de l'aide alimentaire
01:00
Arrêt sur images du 6 octobre 2025