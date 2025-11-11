Le Somaliland refuse les visas délivrés par la Somalie

Le Somaliland renforce le contrôle de ses frontières en refusant les visas délivrés par la Somalie.

Le pays, qui a déclaré que ces documents de voyage électroniques ne sont pas valables pour entrer sur son territoire, réaffirme ainsi sa souveraineté en matière d’immigration.

Les autorités de la région sépératiste ont également annoncé que tous les aéronefs devront obtenir un permis de survol ou d'atterrissage délivré par le ministère de l'aviation civile du Somaliland sous peine d’être accusé de violation de sa souveraineté.

Cette décision marque l’escalade des tensions de longue date entre le Somaliland et le gouvernement fédéral de Somalie au sujet du contrôle du

La directive publiée par le ministère de l’Immigration et du contrôle des frontières du Somaliland a précisé que les ressortissants étrangers pourront soit obtenir un visa à leur arrivée aux aéroports internationaux Egal de HArgeisa et Berbera soit demander un visa auprès de l’ambassade ou du consulat du somaliland le plus proche avant leur départ.

Le Somaliland a déclaré son indépendance depuis 1991 mais continue de chercher à obtenir la reconnaissance internationale en tant qu’Etat indépendant.

Le pays dispose de son propre gouvernement, de son armée et de sa monnaie.