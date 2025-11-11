Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Le Somaliland refuse les visas délivrés par la Somalie

Une femme brandit le drapeau du Somaliland lors de l'élection présidentielle de 2024 au Somaliland, dans un bureau de vote à Hargeisa, Somaliland 13/11/24   -  
Copyright © africanews
AP Photo/Abdirahman Aleel
By Rédaction Africanews

Somaliland

Le Somaliland renforce le contrôle de ses frontières en refusant les visas délivrés par la Somalie.

Le pays, qui a déclaré que ces documents de voyage électroniques ne sont pas valables pour entrer sur son territoire, réaffirme ainsi sa souveraineté en matière d’immigration.

Les autorités de la région sépératiste ont également annoncé que tous les aéronefs devront obtenir un permis de survol ou d'atterrissage délivré par le ministère de l'aviation civile du Somaliland sous peine d’être accusé de violation de sa souveraineté.

Cette décision marque l’escalade des tensions de longue date entre le Somaliland et le gouvernement fédéral de Somalie au sujet du contrôle du

La directive publiée par le ministère de l’Immigration et du contrôle des frontières du Somaliland a précisé que les ressortissants étrangers pourront soit obtenir un visa à leur arrivée aux aéroports internationaux Egal de HArgeisa et Berbera soit demander un visa auprès de l’ambassade ou du consulat du somaliland le plus proche avant leur départ.

Le Somaliland a déclaré son indépendance depuis 1991 mais continue de chercher à obtenir la reconnaissance internationale en tant qu’Etat indépendant.

Le pays dispose de son propre gouvernement, de son armée et de sa monnaie.

Articles Connexes

Les plus consultés

Articles Connexes

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.