CAN 2025 : Afrique du Sud vs Egypte, un rendez-vous très attendu 

Ils ont tous les deux débuté la compétition par des victoires. Dans le groupe B, l'Afrique du Sud s’est imposée deux buts à un face à l’Angola tandis que l'Égypte s’en est sorti avec le même score face au Zimbabwe.

Les deux équipes se rencontreront au Grand Stade d'Agadir le 26 décembre, le coup d'envoi est prévu à 16h, heure locale.

''Je dois aller là-bas et me concentrer sur moi-même. Ce ne sera pas un match facile, il faut donc y aller avec une mentalité positive et nous devons y aller et travailler très dur", confie le joueur sud-africain, Bathusi Aubaa. Même objectif pour son compatriote Evidence Makgopa : "Oui, je pense que si vous regardez la précédente CAN, nous avons perdu notre premier match, c'était donc difficile et nous nous sommes mis la pression. Donc, pour ce match, nous avons une victoire à notre actif, donc si nous pouvons nous concentrer sur ce match, nous pourrons passer au tour suivant."

Cette rencontre sera la 4ᵉ entre les deux équipes durant une Coupe d’Afrique des Nations. L’Afrique du Sud et l'Égypte se sont déjà affrontées en 1996, 1998 et 2019.

Lors de leurs précédentes confrontations, l'Égypte a remporté deux victoires et l'Afrique du Sud une.

Lors de leur dernier affrontement en 2019, l'Afrique du Sud a éliminé l'Égypte, pays hôte, au Caire, en s'imposant 1-0 en huitième de finale.

Thembinkosi Lorch a marqué le but de la victoire pour les Bafana Bafana à la 85ᵉ minute.

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a participé à la finale de 1998 en battant l'Afrique du Sud 2-0 au Burkina Faso.

Le sélectionneur sud-africain Hugo Broos a mené le Cameroun au titre de la CAN en 2017 en battant l'Égypte en finale 2-1 à Libreville.