CAN 2025 : Cameroun, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Algérie démarrent en force

La première journée de la CAN 2025 s'est achevée hier soir au Maroc, les 24 équipes ayant désormais disputé leur premier match.

Quatre rencontres étaient au programme dans les groupes E et F, à commencer par celle opposant le Burkina Faso à la Guinée-Équatoriale à Casablanca, capitale économique et industrielle du pays.

Résultats du groupe E

Dans le match d'ouverture du groupe E, une première mi-temps sans but a laissé place à un final dramatique. La Guinée-Équatoriale a pris l'avantage avant que le Burkina Faso ne marque deux fois dans le temps additionnel grâce à Georgie Minoungou et Edmond Tapsoba, scellant ainsi une victoire 2-1 après avoir été mené au score.

L'attention s'est ensuite tournée vers le groupe E, au stade Prince Moulay Hassan de Rabat, capitale du Maroc située sur la côte atlantique, où l'Algérie affrontait le Soudan.

Devant plus de 16 000 spectateurs, dont la grande majorité était des supporters algériens passionnés, Riyad Mahrez a marqué deux buts et les Fennecs ont débuté leur campagne par une victoire convaincante 3 - 0 contre le Soudan.

Réactions des joueurs

« C'était un bon match, un bon début pour nous et, Inshallah, nous allons gagner d'autres matchs », a déclaré le défenseur gauche algérien Jaouen Hadjam.

« C'était un peu difficile. Évidemment, recevoir un carton rouge dès le début n'aide pas, et c'était bien sûr la seule chose dont disposait l'Algérie. Cela a rendu le match vraiment difficile, mais je pense que nous avons été un peu malchanceux avec les occasions que nous avons eues », a déclaré le milieu offensif soudanais Aamir Abdallah.

Coup d'envoi du groupe F

La victoire tardive du Burkina Faso, combinée à la victoire confortable de l'Algérie, a donné lieu à un affrontement intrigant entre les deux équipes dimanche au stade Prince Moulay Hassan de Rabat.

Après les matchs du groupe E, l'attention s'est tournée vers le groupe F, avec deux autres matchs disputés au Maroc. À Marrakech, la « ville rouge », la Côte d'Ivoire, tenante du titre, affrontait le Mozambique.

La Côte d'Ivoire a eu du mal à percer la défense mozambicaine, mais sa patience a payé peu après la reprise lorsque Amad Diallo a marqué le seul but du match, assurant une victoire serrée 1-0.

Le dernier match de la première journée s'est déroulé à Agadir, la célèbre station balnéaire marocaine de l'Atlantique, où le Cameroun a affronté le Gabon dans le deuxième match du groupe F.

Le Cameroun a rapidement pris l'avantage grâce à Etta Eyong, puis a dû se défendre avec acharnement face à un Gabon qui cherchait à égaliser. Malgré plusieurs occasions, les Panthères n'ont pas réussi à percer et le Cameroun s'est imposé 1-0.

Ces victoires inaugurales ont rendu encore plus passionnant le choc déjà très attendu entre les Éléphants et les Lions indomptables dimanche à Marrakech.