À Pretoria, Lawley Street illumine Noël depuis plus de trente ans

Chaque mois de décembre, une rue résidentielle du quartier de Waterkloof se transforme en haut lieu des festivités de fin d’année. Depuis le début des années 1990, les illuminations de Lawley Street attirent des milliers de visiteurs venus partager un moment convivial, gratuit et ouvert à tous.

À Pretoria, Lawley Street n’est plus une rue ordinaire lorsque Noël approche. Tous les soirs de décembre, entre 19 heures et 23 heures, cette artère habituellement paisible s’embrase de milliers de lumières, attirant des visiteurs venus de toute la ville, mais aussi des localités voisines. Depuis plus de trente ans, cette initiative citoyenne est devenue un rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année en Afrique du Sud.

À l’origine du projet, en 1995, quelques riverains décidés à apporter une touche festive à leur quartier. L’idée revient à Isobel, dite Belle Hurly, habitante de Lawley Street, inspirée par les décorations lumineuses observées lors d’une visite chez sa fille aux États-Unis. Sans comité officiel ni structure formelle, chaque propriété s’organise encore aujourd’hui de manière indépendante pour participer au spectacle.

Au fil des années, l’événement a pris de l’ampleur. « Cela fait environ dix ou douze ans que je viens ici avec ma famille, depuis l’époque où j’étais à l’école primaire », raconte Nianka Kouakou, habitante de Pretoria. « L’ambiance s’est améliorée, les gens se promènent tranquillement, on se sent en sécurité. J’adore l’énergie et la convivialité de Noël, quand les familles se retrouvent, cuisinent et partagent ensemble. »

Longtemps limitées à quelques maisons et à des décorations blanches, les illuminations se sont véritablement développées à partir de 1999, à l’occasion du passage au nouveau millénaire. Les règles se sont assouplies, laissant place à la diversité des couleurs et des styles qui caractérisent aujourd’hui le spectacle.

Lawley Street est également devenue un espace d’expression pour les acteurs locaux. Des musiciens, chanteurs et vendeurs ambulants s’y installent spontanément, dans le respect du voisinage. « Nous avons eu la chance d’obtenir un stand au marché de Noël de Lawley Street, où l’ambiance est fantastique », témoigne Tian Sebastian, commerçant. « Les gens ont été très sympathiques, les affaires ont bien marché malgré la pluie. C’est agréable de voir les jeunes sortir et profiter d’un moment festif. »

L’événement reste volontairement gratuit. Les habitants ont toujours refusé de faire payer l’entrée, soucieux de préserver un esprit ouvert et respectueux de la diversité culturelle et religieuse du quartier. S’ils ont collaboré ponctuellement avec des organisations caritatives, comme l’Armée du salut, les dons éventuels restent laissés à l’initiative des visiteurs.

Pour certains, la découverte est récente. « C’est la première fois que je viens à Lawley Street. On m’en parlait depuis des années », confie Tiisetso Kekana, habitant de Pretoria. « J’ai adoré l’expérience, ça vaut vraiment le coup. Je reviendrai sans hésiter. »

Plus qu’un simple spectacle lumineux, Lawley Street incarne un moment de partage et de cohésion urbaine. Un projet collectif qui, depuis trois décennies, continue d’illuminer les nuits de décembre et de rassembler des générations autour de l’esprit des fêtes.