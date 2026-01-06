Les Rois mages défilent à Madrid devant 2 100 participants

Dans toute l’Espagne, des défilés appelés "cabalgatas" sont organisés pour marquer l’arrivée des Rois mages Melchior, Gaspar et Balthazar. À Madrid, le défilé 2026, placé sous le thème du savoir partagé, a rassemblé près de 2 100 participants. La parade comptait plusieurs compagnies venues d’Espagne et de l’étranger, ainsi que plus de 250 figurants royaux. Près de 1 200 kilos de bonbons ont été lancés depuis les chars. La parade, organisée le 5 janvier au soir, constitue l’un des temps forts du calendrier festif en Espagne, réunissant les familles avant que les enfants n'ouvrent leurs cadeaux le lendemain matin.