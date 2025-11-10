Angola : 50 ans d'indépendance, entre célébrations et réalités sociales

Le 11 novembre 2025, l’Angola célèbre le cinquantenaire de son indépendance.

Cinquante ans après avoir obtenu sa souveraineté, le pays affiche des progrès notables en matière d’infrastructures et de développement urbain, mais de nombreux défis sociaux et économiques continuent de peser sur la population.

Malgré la modernisation des villes et la croissance de certains secteurs, le chômage, la pauvreté et l’inégalité d’accès à l’éducation et aux soins de santé restent des problèmes majeurs. Le coût élevé des denrées alimentaires et la faiblesse des opportunités pour les jeunes accentuent le sentiment d’exclusion sociale.

Au cœur de Luanda, le marché Kikolo demeure l’un des plus grands et des plus dynamiques du pays. Véritable centre économique et social, il permet à des milliers de vendeurs et de petits entrepreneurs de gagner leur vie. Malgré les problèmes d’infrastructures et la congestion, ce marché reste un symbole de l’esprit d’entreprise angolais et de la capacité du peuple à s’adapter aux difficultés économiques.

« Ma vie est difficile… ce qui nous épuise vraiment, c’est la faim. Nous n’avons pas de salaire, pas de logement stable, je suis ici seulement pour obtenir un peu de pain pour ma petite-fille et moi », confie Adelina, vendeuse au marché de Kikolo.

Pour Daniel, habitant du quartier, « le manque de travail nous affecte. Nous voulons que la société soutienne davantage les jeunes, car c’est grâce à eux que le pays pourra se développer. »

Alors que le pays marque ce jalon historique de 50 ans d’indépendance, la célébration ne se limite pas à la commémoration des acquis. Les discussions portent également sur l’avenir du pays et sur les solutions à apporter aux difficultés qui touchent encore des millions d’Angolais.