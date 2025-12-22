Russie : un général de l’état-major tué dans une explosion à Moscou 

Un général de l'état-major russe a été tué ce lundi matin après qu'un engin explosif placé sous sa voiture a été déclenché. Le drame s'est produit dans le sud de Moscou.

Le lieutenant-général Fanil Sarvarov, chef de la direction de la formation opérationnelle de l'état-major des forces armées russes, est décédé des suites de ses blessures,

"Le Comité d'enquête russe a ouvert une enquête pénale dans le cadre de l'attentat à la voiture piégée perpétré rue Yasenevaya à Moscou, qui a coûté la vie au chef de la Direction de la formation opérationnelle de l'état-major général des forces armées russes, lieutenant-général Fanil Sarvarov", indique Svetlana Petrenko, porte-parole du Comité d'enquête russe. "Les enquêteurs suivent plusieurs pistes concernant ce meurtre. L'une d'entre elles suggère que le crime aurait été orchestré par les services de renseignement ukrainiens."

En décembre 2024, les services de sécurité ukrainiens ont revendiqué une attaque similaire contre un haut gradé de l'armée russe. Le lieutenant-général Igor Kirillov, chef des forces de protection nucléaire, biologique et chimique de l'armée, tué par une bombe cachée dans un scooter électrique devant son immeuble.