Ukraine : longs pourparlers USA-Russie, sans avancée

Vladimir Poutine, le conseiller Youri Ouchakov et Kirill Dmitriev, représentant pour l’investissement international.   -  
Copyright © africanews
Sputnik

By Africanews

Guerre en Ukraine

Au Kremlin, une série d’entretiens à haut niveau relance les discussions autour de la guerre en Ukraine, alors que le conflit approche de sa quatrième année.

Quelques heures avant une rencontre avec une délégation dépêchée par le président américain Donald Trump, Vladimir Poutine a accusé plusieurs alliés européens de Kiev de freiner les efforts diplomatiques entrepris par Washington.

Juste avant cette réunion, le président russe a affirmé que l’Europe “n’a pas de programme de paix” et “se range du côté de la guerre”, accusant plusieurs gouvernements européens d’avoir modifié les propositions de paix américaines avec des exigences, selon lui, “inacceptables pour la Russie”. Il a réitéré sa position selon laquelle Moscou n’aurait pas l’intention d’attaquer l’Europe, tout en déclarant que la Russie serait prête en cas de confrontation.

De leur côté, les pays européens continuent de soutenir l’Ukraine, à la fois financièrement, militairement et en renforçant leurs propres capacités de défense. Ils rappellent que tout accord de paix devra aussi tenir compte de leurs préoccupations stratégiques.

À Moscou, l’envoyé spécial américain Steve Witkoff et Jared Kushner ont évoqué un premier échange positif. En parallèle, Volodymyr Zelenskyy poursuit une tournée en Europe, cherchant à consolider les soutiens internationaux.

Washington espère déterminer dans les prochains jours si les conditions sont réunies pour de nouvelles négociations, après avoir déjà révisé son plan initial de 28 à 20 points lors de discussions récentes.

