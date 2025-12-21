Forum de partenariat Russie/Afrique : une occasion de renforcement de coopération

Le ministre égyptien des affaires étrangères a déclaré samedi que la réunion entre les dirigeants africains et la Russie était l'occasion de renforcer les liens économiques et commerciaux.

Le Caire a accueilli samedi la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique.

Le ministre russe des affaires étrangères, Sergey Lavrov, et les ministres de plus de 50 pays africains ont participé à cette conférence de deux jours.

Des représentants de plusieurs organisations africaines et régionales étaient également présents, selon un communiqué du ministère égyptien des affaires étrangères.

Le forum a pris un élan particulier après son sommet de 2023 à Saint-Pétersbourg, où le président Vladimir Poutine a cherché à obtenir le soutien des dirigeants africains pour rompre l'isolement politique et économique imposé à Moscou par les pays occidentaux, à la suite de sa guerre contre l'Ukraine.