Égypte : Al-Sissi reçoit Al-Burhan, pour aborder la crise soudanaise et la sécurité régionale

Le général soudanais Abdel-Fattah Al-Burhan, président du Conseil souverain de transition, s’est rendu jeudi au Caire pour rencontrer le président égyptien Abdel-Fattah Al-Sissi. Cette rencontre s’inscrit dans un contexte de crise persistante au Soudan, où les affrontements entre l’armée et les Forces de soutien rapide (RSF) ont provoqué la mort de milliers de personnes et forcé des millions de civils à fuir leur domicile.

Au cours de l’entretien, les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de préserver l’unité et l’intégrité du Soudan ainsi que ses institutions. L’Égypte a rappelé son droit, conformément au droit international et à l’accord de défense bilatéral, d’agir pour protéger ces principes et s’est opposée à toute initiative susceptible de fragiliser la souveraineté soudanaise.

Les discussions ont également porté sur l’ampleur de la crise humanitaire. Les deux parties ont convenu de renforcer l’aide aux populations affectées et de mettre fin aux violences contre les civils, notamment dans la région d’El-Fasher. L’Égypte a confirmé son engagement au sein du « Quad » international – regroupant les États-Unis, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis – visant à instaurer une trêve humanitaire suivie de pourparlers de paix, malgré des attaques persistantes de certaines factions.

La rencontre a également abordé la sécurité régionale et la gestion des ressources hydriques dans le bassin du Nil et la Corne de l’Afrique. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur coordination pour protéger les intérêts communs des pays riverains et ont rejeté toute initiative unilatérale pouvant déstabiliser la région.

Il s’agit de la quatrième visite d’Al-Burhan en Égypte cette année, après des déplacements en avril, août et octobre, illustrant l’importance stratégique des relations entre Le Caire et Khartoum dans la recherche d’une sortie de crise au Soudan et pour la stabilité régionale.