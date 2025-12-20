Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

L’Egypte espère "pour bientôt " la mise en place de la seconde phase du plan de paix à Gaza

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, écoute les intervenants lors d'une conférence de presse sur Gaza, à Amman, en Jordanie, le dimanche 1er juin 2025   -  
Copyright © africanews
Raad Adayleh/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Ali Bamba

Gaza

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, et son homologue russe, Sergey Lavrov, ont discuté vendredi de l'importance de maintenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza pour assurer la stabilité dans la région.

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Lavrov en marge de la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique au Caire, M. Abdelatty a déclaré que l'Égypte poursuivait ses efforts pour promouvoir le lancement de la deuxième phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, exprimant l'espoir qu'il soit annoncé "bientôt".

"Nous considérons que la première phase est achevée, car il reste un corps à retrouver dans des conditions extrêmement difficiles en raison des milliers de tonnes de décombres et d'explosifs présents, mais les recherches se poursuivent et, par conséquent, après l'achèvement de la première phase, il est nécessaire de passer à la deuxième phase", a-t-il déclaré.

M. Abdelatty a exhorté la communauté internationale à intensifier la pression pour mettre fin à ce qu'il a décrit comme des violations quotidiennes du cessez-le-feu.

M. Abdelatty et M. Lavrov ont également souligné la nécessité d'appliquer pleinement la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment en faisant respecter le cessez-le-feu, en autorisant une aide sans restriction et sans condition à Gaza et en rouvrant le point de passage de Rafah des deux côtés.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.