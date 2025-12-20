L’Egypte espère "pour bientôt " la mise en place de la seconde phase du plan de paix à Gaza

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, et son homologue russe, Sergey Lavrov, ont discuté vendredi de l'importance de maintenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza pour assurer la stabilité dans la région.

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Lavrov en marge de la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique au Caire, M. Abdelatty a déclaré que l'Égypte poursuivait ses efforts pour promouvoir le lancement de la deuxième phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, exprimant l'espoir qu'il soit annoncé "bientôt".

"Nous considérons que la première phase est achevée, car il reste un corps à retrouver dans des conditions extrêmement difficiles en raison des milliers de tonnes de décombres et d'explosifs présents, mais les recherches se poursuivent et, par conséquent, après l'achèvement de la première phase, il est nécessaire de passer à la deuxième phase", a-t-il déclaré.

M. Abdelatty a exhorté la communauté internationale à intensifier la pression pour mettre fin à ce qu'il a décrit comme des violations quotidiennes du cessez-le-feu.

M. Abdelatty et M. Lavrov ont également souligné la nécessité d'appliquer pleinement la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment en faisant respecter le cessez-le-feu, en autorisant une aide sans restriction et sans condition à Gaza et en rouvrant le point de passage de Rafah des deux côtés.