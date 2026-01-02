Guerre Israël-Hamas : les ONG déplorent la suspension de leur accès à Gaza

La décision d'Israël de suspendre les licences de plus de deux douzaines de groupes d'aide aura un impact dévastateur sur leurs services à Gaza, a déclaré mercredi le Conseil norvégien pour les réfugiés, l'une des organisations suspendues.

Shaina Low, conseillère en communication pour le NRC, a déclaré que le groupe fermera son bureau à Jérusalem-Est et ne sera plus en mesure d'envoyer du personnel international à Gaza pour soulager la charge de travail du personnel palestinien, dont beaucoup ont perdu leur maison dans la guerre et sont déplacés.

Mme Low a ajouté que certains groupes humanitaires qui gèrent des cliniques, des centres d'éducation et d'autres programmes à Jérusalem-Est pourraient devoir fermer leurs portes.

Elle a prévenu que l'interdiction pourrait nuire à la capacité des organisations humanitaires à répondre aux besoins considérables de Gaza.

"Nous constatons déjà que les besoins continuent d'augmenter à Gaza malgré le cessez-le-feu. Les gens ont besoin de nourriture, d'abris, de médicaments, de vêtements et d'eau potable. L'idée d'une nouvelle obstruction pour les agences humanitaires signifie donc que ces besoins ne seront pas satisfaits", a-t-elle déclaré.

Selon Mme Low, les ONG humanitaires gèrent 60 % des hôpitaux de campagne à Gaza, ont distribué les trois quarts de l'aide aux abris à Gaza et 50 % de l'aide alimentaire.

Israël affirme avoir suspendu les organisations pour ne pas s'être conformé aux nouvelles règles d'enregistrement.

Il affirme que ces règles visent à empêcher le Hamas et d'autres groupes militants d'infiltrer les organisations d'aide.

Mais les organisations affirment que ces règles sont arbitraires et ont prévenu que la nouvelle interdiction nuirait aux Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie et de Jérusalem-Est qui ont besoin d'une aide humanitaire.

Tout au long de la guerre, Israël a affirmé que le Hamas siphonnait les fournitures d'aide, ce que les Nations unies et les organisations humanitaires ont démenti.

Les nouvelles règles, annoncées par Israël au début de l'année, exigent que les organisations humanitaires enregistrent les noms de leurs employés et fournissent des détails sur leur financement et leurs opérations pour pouvoir continuer à travailler à Gaza.

Les nouvelles règles comprennent des exigences idéologiques, notamment la disqualification des organisations qui ont appelé au boycott d'Israël, qui ont nié l'attaque du 7 octobre ou qui ont exprimé leur soutien à l'un des procès internationaux intentés contre des soldats ou des dirigeants israéliens.

Le ministère israélien des affaires de la diaspora a déclaré que plus de 30 groupes, soit environ 15 % des organisations opérant à Gaza, n'avaient pas respecté ces exigences et que leurs activités seraient suspendues.

Il a également déclaré que Médecins sans frontières, l'une des organisations les plus importantes et les plus connues à Gaza, n'avait pas répondu aux allégations israéliennes selon lesquelles certains de ses travailleurs étaient affiliés au Hamas ou au Jihad islamique.