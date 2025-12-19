Guinée : ouverture d’un second procès pour le massacre du 28 septembre 2009

Un second procès relatif au massacre du 28 septembre 2009 s’est ouvert jeudi 18 décembre devant un tribunal de Conakry, dans la continuité du processus judiciaire entamé et après près de deux ans de débats lors du premier procès.

Sept personnes sont poursuivies pour leur participation présumée aux violences qui avaient coûté la vie à au moins 156 personnes, selon le rapport d’une commission d’enquête internationale mandatée par l’ONU. Des centaines d’autres avaient été blessées, et au moins 109 femmes violées ou séquestrées.

Parmi les accusés jugés cette semaine, trois restent en fuite : le colonel Gono Sangaré, Jacques Maomy et Blaise Kpoghomou. Les autres prévenus, Jean-Louis Kpoghomou, Georges Oulémou, Thomas Touaro et le colonel Bienvenu Lamah, étaient présents à l’ouverture de l’audience. Le colonel Lamah, officier de gendarmerie incarcéré depuis novembre 2022, fait face à plusieurs chefs d’accusation, notamment abus d’autorité, meurtre, viol et torture. Les autres accusés sont poursuivis pour complicité de meurtres, assassinats, viols, enlèvements et séquestrations. Tous sont arrivés au tribunal sous une impressionnante escorte des forces de l’ordre.

Le premier procès historique avait abouti à la condamnation de l’ancien président Moussa Dadis Camara à vingt ans de prison pour crimes contre l’humanité, avant qu’il ne soit gracié fin mars par le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya. Sept autres responsables avaient également écopé de peines allant jusqu’à la réclusion à perpétuité.

Le 28 septembre 2009 reste l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire contemporaine de la Guinée, marqué par des violences extrêmes contre des manifestants et des civils, ainsi que des abus prolongés sur des victimes séquestrées. Le déroulement de ce second procès sera suivi avec attention par l’opinion publique et les organisations de défense des droits humains.