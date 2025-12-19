Grèce : 545 migrants secourus au large de la Crète

Les autorités grecques ont répondu vendredi matin à un signal de détresse émis par un navire de pêche transportant 545 migrants au large de Gavdos.

Assistés de Frontex et de navires commerciaux, les gardes-côtes ont conduit tous les passagers sains et saufs au port d’Agia Galini, sur l’île de Crète, avant leur transfert temporaire vers Réthymnon.

Dans un autre sauvetage survenu le même jour, 32 migrants ont été secourus au large de Gavdos et conduits à La Canée.

Avec moins de 100 habitants permanents, Gavdos est devenue un point de passage prisé par les trafiquants opérant depuis Tobrouk, en Libye orientale. Plus de 7 300 migrants ont atteint la Crète et Gavdos au cours du premier semestre 2025, dépassant le total de l’an dernier. La plupart des passagers, originaires d’Égypte, du Soudan et du Bangladesh, entreprennent des traversées périlleuses de 36 heures minimum sur des embarcations souvent surchargées et peu sûres.

L’île ne disposant d’aucune infrastructure adaptée, les autorités grecques doivent organiser des transferts temporaires vers la Crète, où les municipalités peinent à accueillir un nombre croissant d’arrivants. Face à cette situation, la Grèce a suspendu temporairement le traitement des demandes d’asile en provenance d’Afrique du Nord et renforcé les patrouilles navales en coordination avec Frontex.

L’Union européenne a récemment approuvé un durcissement des règles migratoires, incluant la mise en place de centres de retour pour les demandeurs d’asile déboutés.