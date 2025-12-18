Jamaïque : 15 milliards de dollars de dégâts après l'ouragan Melissa

Près de deux mois après le passage de l'ouragan Melissa, la Jamaïque peine à se relever… de nombreux bâtiments sont détruits, une grande partie de la population est impactée.

Selon Dennis Zulu, coordonnateur résident des Nations Unies dans le pays, les dégâts et les pertes sont estimés entre 8 et 15 milliards de dollars, soit près d'un quart du produit intérieur brut de la Jamaïque.

"Les dégâts matériels sont considérables dans tout le pays, avec au moins 120 000 bâtiments, principalement dans le sud-ouest de la Jamaïque, qui ont perdu leur toiture, laissant des communautés entières à la merci des intempéries. L'ouragan a provoqué des perturbations durables et multiples des services de première nécessité, et la plupart des paroisses ont été privées d'électricité pendant des semaines", explique-t-il à l'occasion d'une conférence de presse à New York à laquelle il participait en visio.

Le coordinateur résident ajoute qu’une réponse humanitaire à grande échelle a été mise en place avec la fourniture d’une aide alimentaire, de l'eau potable, des installations sanitaires, des abris temporaires et des soins médicaux.

Les 19 agences de l’ONU sur le terrain abritent 942 personnes qui ne sont toujours pas en mesure de rentrer chez elles.

"L'ouragan Melissa a une fois de plus montré comment des événements liés au climat peuvent anéantir en quelques heures des années de progrès en matière de développement. À mesure que la reconstruction progresse, les Nations Unies continueront de plaider en faveur d'une plus grande résilience, d'un meilleur accès à des financements adéquats et à des solutions de reconstruction qui ne laissent personne de côté", détaille Dennis Zulu, coordonnateur résident des Nations Unies en Jamaïque, aux Bahamas, aux Bermudes, aux îles Caïmans et aux îles Turques-et-Caïques

Le 28 octobre dernier, l’Ouragan Melissa est arrivé dans l’ouest de la Jamaïque avec un niveau d’intensité jugé maximum. À ce jour, la catastrophe a impacté plus de 600 000 personnes et fait 45 morts.