Accord minier RDC-USA : optimisme et obstacles inhérents [Business Africa]

La République démocratique du Congo et les États-Unis ont signé un accord de grande envergure sur les minerais critiques, promettant une transformation économique et des chaînes d’approvisionnement sécurisées.

Entre autres dispositions, l’accord crée la Réserve stratégique de minerais (Strategic Mineral Reserve, SMR) afin de "garantir un approvisionnement prévisible et durable en minerais critiques, notamment le cobalt, pour les États-Unis", tout en assurant aux Américains un traitement préférentiel dans leur exploitation et leur commercialisation.

La RDC est le premier producteur mondial de cobalt, un matériau clé dans les batteries des véhicules électriques. Avec cet accord, le pays se retrouve désormais avec les deux plus grandes économies du monde en concurrence pour ses minerais. L’accord semble viser à freiner l’expansion des opérations minières chinoises en obtenant de vastes incitations politiques, fiscales et réglementaires en faveur des exploitants, investisseurs et acheteurs américains.

Geraud Neema analyse l’économie politique des ressources naturelles. Il est également rédacteur en chef Afrique au sein du China-Global South Project, une organisation enregistrée aux États-Unis qui couvre l’engagement de la Chine avec les pays du Sud global. Il rejoint l’émission pour discuter des gagnants et des perdants de cet accord.

Diplomatie minérale

Les réserves africaines de cuivre, de cobalt et de lithium figurent parmi les plus importantes au monde.

Mais l’absence de compétences solides en négociation minière au sein des gouvernements africains a entraîné des pertes importantes de recettes potentielles et a compromis les intérêts nationaux dans le secteur minier.

Notre reportage examine comment les gouvernements africains peuvent exercer un contrôle accru, conserver leur pouvoir de négociation et maximiser la valeur.

Mobilité durable

Bien qu’il soit producteur de pétrole, le Sénégal avance résolument dans le domaine des véhicules électriques. Ce marché en forte croissance est stimulé par les commandes publiques ainsi que par des initiatives privées.

Cependant, cette croissance se heurte à certains obstacles, notamment liés aux coûts d’importation et aux infrastructures, comme le rapporte Wahany Johnson Sambou depuis Dakar.