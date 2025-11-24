La star jamaïcaine Jimmy Cliff, est décédée à l'âge de 81 ans

Le monde du reggae est en deuil, la star jamaïcaine, Jimmy Cliff, auteur d'une quarantaine d'albums à succès, est décédé à l'âge de 81 ans.

Auteur de multiples tubes planétaires, acteur, star de Reggae, Jimmy Cliff a définitivement posé le micro ce lundi, sa femme a annoncé son décès sur les réseaux sociaux, il avait 81 ans et a succombé à une crise suivie d'une pneumonie. Star mondiale des années 60, notamment grâce ses succès Many Rivers to Cross, You Can Get It If You Really Want, Beautiful, en passant par son dernier album en 2022 Refugees, Jimmy Cliff a conquis la planète et demeurait depuis la mort de Bob Marley, l'un des gardiens de ce genre musical.

Né le 30 juillet 1944 à Somerton en Jamaïque, James Chambers de son vrai a nom a enflammé plusieurs scènes en Afrique, ce chantre de la paix, amoureux de l'Afrique et engagé contre les injustices sociales et économiques demeurera une légende vivante pour de nombreux amoureux du Reggae. L'auteur de Reggae Night, a inspiré des hordes d'artistes dont le Sud-africain Luke Dube.

L'artiste aux quatre Grammy Awards totalise une quarantaine d'albums. Jimmy Cliff avait reçu l'Ordre du Mérite jamaïcain en 2003 et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2010. Il incarna le personnage principal du film devenu culte The Harder They Come en 1972, il a signé une partie de la bande originale.