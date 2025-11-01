Ouragan Melissa : la Jamaïque coupée du monde, l’aide tarde à arriver

La route reliant la capitale de la Jamaïque à la ville côtière de Black River était autrefois célèbre pour sa forêt de bambous luxuriants, formant un tunnel naturel d’un vert éclatant sous le soleil.

Mais jeudi, après le passage de l’ouragan Melissa, ces mêmes bambous gisaient arrachés et éparpillés sur la chaussée. Des soldats jamaïcains s’activaient à la machette pour rouvrir partiellement la voie principale menant à Black River, que le gouvernement a décrit comme l’« épicentre » de la tempête.

Melissa a touché terre mardi à l’ouest de la ville, laissant jusqu’à 90 % des bâtiments sans toit, coupant les lignes électriques et renversant des structures en béton.

L’un des ouragans les plus puissants de l’histoire de l’Atlantique, Melissa a causé au moins 19 morts en Jamaïque et 31 en Haïti voisine.

À Black River, dévastée, les habitants se pressent pour obtenir de l’aide. Des hélicoptères survolent les zones isolées pour larguer de la nourriture, tandis que des équipes s’efforcent de rouvrir les routes.

Plus de 60 % du pays reste privé d’électricité, et près de la moitié des systèmes d’eau ne fonctionnent plus. Des foules de sinistrés, épuisés et affamés, se sont dirigées vers les commerces de Black River qui distribuaient gratuitement leurs produits souvent endommagés par l’eau après les rafales de vent et les vagues géantes de plus de 5 mètres qui ont submergé la ville.

Ce qui reste, c’est un mélange nauséabond et boueux de sable et d’eau de mer recouvrant des voitures détruites et les débris de bâtiments dispersés dans les ruelles étroites de la ville.

Melissa a frappé le sud-ouest de la Jamaïque mardi en ouragan de catégorie 5, avec des vents atteignant 295 km/h. Elle a égalé les records de puissance des ouragans atlantiques ayant touché terre, tant en vitesse de vent qu’en pression atmosphérique.