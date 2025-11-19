Mondial 2026 : qualification historique pour Curaçao, Haïti de retour

L'Île des petites Antilles a arraché un match nul 0 à 0 contre la Jamaïque mardi soir, devenant ainsi le plus petit pays en termes de population à se faire une place dans la messe mondiale du football.

Il sera rejoint par les équipes de la CONCACAF, le Panama et Haïti, également qualifiés.

La Seleção, seule équipe invaincue des éliminatoires de la zone, termine en tête du groupe B avec 12 points, synonyme de qualification au mondial 2026 prévu aux Etats-Unis, Canada et Mexique.

Curaçao a obtenu le résultat historique dont elle avait besoin malgré l'absence de son entraîneur Dick Advocaat sur le banc. Âgé de 78 ans, Advocaat a manqué ce match crucial, car il a dû rentrer aux Pays-Bas le week-end dernier pour des raisons familiales.

Advocaat a été à la tête de l'équipe nationale des Pays-Bas à trois reprises et a entraîné la Corée du Sud, la Belgique et la Russie avant d'accepter le poste à Curaçao.

Selon le Bureau central des statistiques de Curaçao, le pays comptait 156 115 habitants en janvier dernier. L'Islande, avec une population d'un peu plus de 350 000 habitants, était le plus petit pays à se qualifier pour la Coupe du monde lorsqu'elle s'est qualifiée pour le tournoi en Russie en 2018.

De son côté, Haïti a décroché son ticket suite à une victoire décisive contre le Nicaragua, mardi soir, pour un moment de joie dans un pays en proie à la violence.

Buts marqués par Louicius Deedson et Ruben Providence en première mi-temps.

Le dernier mondial des Grenadiers remonte à 1974 en Allemagne de l'Ouest.