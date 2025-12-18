Afrique : l'Ouganda devient le premier exportateur de café avec plus 8 millions de sacs

L'Ouganda devient le premier exportateur de café d'Afrique. Avec 8.4 millions de sacs de 60 kilogrammes en octobre 2025 évalués à plus de 2 milliards de dollars.

Il s'agit des recettes les plus élevées jamais enregistrées dans le pays pour cette filière, selon les rapports du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ces chiffres sont en hausse par rapport aux 5.8 millions de sacs de 1.3 milliard de dollars de l'année 2024.

Cette production ougandaise dépasse les 7 millions de sacs éthiopiens enregistrés sur la même période. Cette croissance est due aux exportations d'arabica et de robusta.

La production mondiale de café pour 2025-2026 devrait atteindre 178 millions de sacs soit plu 4 millions de sacs que l'année précédente. L'Ouganda s'est fixé un objectif ambitieux de produire plus de 20 millions de sacs d'ici 2035.