Narendra Modi en Éthiopie : une tournée stratégique au service des alliances du Sud

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, poursuit sa tournée diplomatique qui l’a conduit mardi en Jordanie et se poursuit mercredi en Éthiopie, avant un départ prévu pour Oman.

Les 16 et 17 décembre, Narendra Modi effectue ainsi sa première visite en Éthiopie, un déplacement inédit pour un Premier ministre indien depuis 2011. Il s’agit du troisième voyage africain du dirigeant en 2025, après une visite en Ouganda en janvier et une participation au sommet du G20 en Afrique du Sud en novembre, souligne The East African.

À Addis-Abeba, le Premier ministre indien a prononcé un discours devant le Parlement éthiopien, dans lequel il a salué le potentiel de coopération entre les pays du Sud. « La victoire de l'Éthiopie a inspiré l'ensemble du monde colonisé dans sa quête de dignité et de liberté », a-t-il rappelé, en référence à la bataille d’Adoua de 1896, où l’Éthiopie repoussa l’invasion italienne. « En ces temps de conflit et d'incertitude, cela nous rappelle que les peuples du Sud peuvent se défendre eux-mêmes », a-t-il ajouté.

Le programme de la visite comprend des rencontres bilatérales avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, un discours devant le Parlement ainsi que la signature de protocoles d’accord dans différents domaines, selon India Today.

La presse éthiopienne, qualifie d’ores et déjà cette visite d’« historique », en soulignant son importance stratégique à la veille de la présidence tournante de l’Inde des Brics+ en 2026. L’Éthiopie, qui a rejoint ce groupe alternatif au G7 en janvier 2024, occupe ainsi une place centrale dans les ambitions diplomatiques et économiques de New Delhi sur le continent africain.