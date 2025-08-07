Inde : Modi refuse tout compromis avec Trump sur les droits de douane

Alors que Donald Trump a imposé des droits de douane supplémentaires de 25 % à l'Inde, le Premier ministre indien joue la carte de la résistance.

Jeudi lors d'une conférence à New Delhi, Narendra Modi a refusé catégoriquement toute idée de compromis pour protéger le secteur primaire de son pays.

'' Pour nous, les intérêts de nos agriculteurs sont notre priorité absolue. L'Inde ne fera jamais de compromis sur les intérêts de ses agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, nos frères et sœurs.'', a-t-il déclaré.

La décision américaine vise à punir l’achat de pétrole russe par l’Inde. Le décret entrera en vigueur dans 21 jours et portera à 50 % les droits de douane combinés imposés à l'Inde.

''Je sais que personnellement, je devrai en payer le prix fort, mais je suis prêt à le faire. Aujourd'hui, l'Inde est prête pour les agriculteurs de mon pays, pour les pêcheurs de mon pays, pour les éleveurs de mon pays.'', a déclaré Narendra Modi, Premier ministre indien.

L'Inde et les États-Unis ont mené cinq cycles de négociations sur un accord commercial bilatéral, sans succès.