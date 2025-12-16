Le Premier ministre indien en visite en Éthiopie

Le premier ministre indien Narendra Modi effectue mardi une visite de deux jours en Ethiopie. Au centre de ce déplacement, l'économie : 175 entreprises indiennes sont en activité en Ethiopie, notamment dans le secteur textile.

Mais New Delhi veut étendre sa présence dans d’autres secteurs : terres rares et minéraux critiques nécessaires pour les énergies renouvelables et les batteries figurent parmi les axes d’investissements potentiels. Même si des écueils subsistent sur le plan infrastructurel et logistiques entre autres.

Sur le plan géostratégique, siège de l’Union et membre des Brics depuis 2024, cette position intéresse l’Inde dont sa volonté d’accroître son influence dans le pays de la corne de l’Afrique face à Pékin.

Addis Abeba de son côté attend davantage d’investissements indien dans la pharmacie et l’agro-alimentaire et autres.