L'International Rescue Committee classe le Soudan en tête des pays en crise

LE CAIRE (AP) - Le Soudan est en tête de la liste des crises humanitaires mondiales publiée mardi par un groupe d'aide internationale pour la troisième année consécutive, alors qu'une guerre dévastatrice sévit dans ce pays du nord-est de l'Afrique.

L'International Rescue Committee (IRC) a déclaré que le Soudan était en tête de sa liste annuelle de surveillance des urgences, qui comprend 20 pays risquant d'aggraver les crises humanitaires en 2026.

L'IRC a appelé à augmenter le financement humanitaire mondial, qui a diminué de 50 % au cours de l'année écoulée et est en passe de devenir l'année la plus meurtrière pour les humanitaires.

"Un nouveau désordre mondial

Les territoires palestiniens occupés et le Sud-Soudan figurent respectivement aux deuxième et troisième rangs de la liste, en raison des conditions humanitaires débilitantes qui y règnent. Elle comprend également l'Éthiopie, Haïti, la République démocratique du Congo, le Liban et l'Ukraine. La Syrie et le Yémen, tous deux en proie à des guerres civiles depuis plus d'une décennie, figurent également sur la liste.

Bien que la liste des 20 pays ne représente que 12 % de la population mondiale, elle regroupe 89 % des personnes dans le besoin, avec 117 millions de personnes déplacées, selon l'IRC. Le groupe s'attend à ce que les pays de la liste accueillent plus de la moitié des personnes extrêmement pauvres de la planète d'ici 2029, qualifiant les crises de "nouveau désordre mondial" remplaçant "le système international de l'après-Seconde Guerre mondiale autrefois fondé sur des règles et des droits".

Selon l'IRC, de nombreux conflits sont motivés par des luttes pour le pouvoir et le profit. Au Soudan, les parties en conflit et leurs soutiens internationaux tirent profit du commerce de l'or, qui a des effets dévastateurs sur les populations civiles.

"La liste de surveillance de cette année est un témoignage de la misère, mais aussi, un avertissement", a déclaré M. Miliband. "Le nouveau désordre mondial est là, et les vents se lèvent partout. Le désordre engendre le désordre".

Le groupe a appelé à une série d'actions contraignantes en réponse aux crises mondiales, notamment la suspension du droit de veto du Conseil de sécurité des Nations unies en cas d'atrocités de masse.

Une crise humanitaire urgente au Soudan

Le Soudan a plongé dans le chaos en avril 2023, lorsqu'une lutte de pouvoir entre l'armée et les puissantes forces paramilitaires de soutien rapide a dégénéré en combats ouverts, avec des massacres et des viols généralisés, et des violences à caractère ethnique. Selon les Nations unies et les groupes internationaux de défense des droits, il s'agit de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

La guerre dévastatrice a tué plus de 40 000 personnes, selon les chiffres des Nations unies, mais les organisations humanitaires affirment qu'il s'agit d'un chiffre sous-estimé et que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé. Le conflit a engendré la plus grande crise humanitaire au monde, avec plus de 14 millions de personnes déplacées, des épidémies et une famine qui se propage dans certaines parties du pays.

"L'ampleur de la crise au Soudan est révélatrice de ce désordre", a déclaré David Miliband, président-directeur général de l'IRC. Il a appelé la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour empêcher que 2026 ne devienne "l'année la plus dangereuse à ce jour".

Tant les forces de sécurité que l'armée ont été accusées d'avoir violé le droit international au cours de la guerre. Toutefois, la plupart des atrocités ont été imputées aux FAR, qui, selon l'administration Biden, ont commis un génocide au Darfour.

Horreurs signalées au Darfour

Les atrocités les plus récentes ont eu lieu à la fin du mois d'octobre, lorsque les forces de soutien rapide ont pris le contrôle de la ville d'El-Fasher, qui était le dernier bastion de l'armée dans la région tentaculaire du Darfour. Des témoins ont déclaré à l'Associated Press en octobre que les combattants des forces de soutien rapide allaient de maison en maison, tuant des civils et commettant des agressions sexuelles dans la ville.

La semaine dernière, le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a déclaré que des crimes de guerre et "potentiellement" des crimes contre l'humanité avaient été commis dans la ville.

Des images satellite, analysées par le laboratoire de recherche humanitaire de l'école de santé publique de Yale, semblent montrer que les FAR, depuis qu'elles ont pris le contrôle de la ville, se sont livrées à un "massacre généralisé et systématique", notamment de civils qui tentaient de fuir la ville et de ceux qui cherchaient refuge dans le quartier de Daraja Oula, le dernier grand refuge civil connu de la ville.

Le rapport de HRL, publié mardi, indique que la RSF a ensuite lancé une "campagne systématique de plusieurs semaines" visant à détruire les preuves des atrocités commises dans la ville.

RSF n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.