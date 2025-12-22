Forum Russie-Afrique : le Soudan appelle à une réaction contre les FSR

L'Égypte a accueilli samedi la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique.

Une alliance qui vise à approfondir les liens politiques et économiques entre la Russie et le continent africain.

Au cours de la rencontre au Caire, la capitale, la ministre soudanaise des Affaires du Cabinet a dénoncé les violences dans son pays : "Le Soudan demande que ce groupe [les Forces de soutien rapide] soit classé comme groupe terroriste et tenu responsable des crimes qu'il a commis. Et que son sponsor régional bien connu [les Émirats arabes unis] soit tenu responsable de son financement, pour la fourniture d’armes, et pour lui avoir apporté un soutien politique, diplomatique et médiatique, devenant ainsi complice de tous les crimes commis contre les citoyens soudanais", a déclaré le Dr Lamia Abdel Ghaffar, ministre soudanaise des Affaires du Cabinet.

Le forum a pris un élan particulier après l'édition de 2023 à Saint-Pétersbourg, où le président Vladimir Poutine a cherché à obtenir le soutien des dirigeants africains pour briser l'isolement politique et économique imposé à Moscou par les pays occidentaux, à la suite de sa guerre contre l'Ukraine.