RDC : les rebelles du M23 vont-ils s'emparer du Katanga ?

Des rebelles du M23 escortent des soldats et des policiers gouvernementaux qui se sont rendus vers un lieu tenu secret à Goma, en RDC , 30 janvier 2025.  
Copyright © africanews
Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
By Laetitia Lago Dregnounou

République démocratique du Congo

Après la chute d'Uvira, les questions se multiplient quant à une éventuelle progression des rebelles de l'AFC-M23 dans l'est de la République démocratique du Congo.

Selon le politologue congolais Christian Moleka Kibamgu, plusieurs options militaires sont désormais envisageables, notamment une possible avancée vers le sud en direction du Katanga :

Après Uvira le M23 à trois possibilités soit partir de Walikale et aller vers le Maniema et Kindu, soit aller vers le nord Kisangani ou aller vers le Sud le Katanga. Et je crois que c'est la probabilité la plus forte d'aller vers le sud, vers le Katanga. Parce qu'ils sont sur Uvira, ils sont sur le lac Tanganyika qui donne également ouverture vers Kalemie et Tanganyika. Mais, également à partir des montagnes du plateau de Mitambwe ils peuvent descendre vers le Katanga.

Le Katanga est un enjeu stratégique parce qu'il est le coffre fort financier de Kinshasa y compris pour la rébellion s'ils prenaient le contrôle de la province. Mais également, ils peuvent trouver une forme de terreau de soutien, politique, quand on connaît l'hostilité d'une partie des leaders katangais vis à vis du régime de Kinshasa. Et aujourd’hui il y a beaucoup trop de tensions communautaires également. Et donc le Katanga peut être, un allié, beaucoup plus propice pour la rébellion que d'aller vers Kisangani.

