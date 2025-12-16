Bienvenue sur Africanews

RDC : les rebelles de l'AFC-M23 annoncent leur retrait d'Uvira

Le chef rebelle du groupe Alliance Fleuve Congo (AFC), dont fait partie le M23, Corneille Nangaa,jeudi 30 janvier 2025.   -  
By Laetitia Lago Dregnounou

and Euronews

République démocratique du Congo

Moins d’une semaine après la prise de la ville stratégique d’Uvira, les rebelles de l’AFC-M23 ont annoncé, dans la nuit de lundi à mardi, leur retrait de cette localité du Sud-Kivu, sous certaines conditions.

Cette décision inattendue, a surpris en République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié tard dans la nuit, l’AFC-M23 a indiqué son intention de quitter Uvira, conquise à l’issue d’une offensive éclair qui, selon les autorités congolaises, a fait des centaines de morts. L’Alliance Fleuve Congo et son bras armé, le M23 soutenu par le Rwanda affirment que ce retrait vise à appuyer le processus de Doha.

Toutefois, le mouvement pose plusieurs conditions, notamment la démilitarisation de la ville d’Uvira, la protection des civils et le contrôle du cessez-le-feu par le déploiement d’une force neutre. Les rebelles précisent qu’ils « retireront unilatéralement leurs forces de la ville d’Uvira, comme demandé par les États-Unis ».

Depuis la ratification de l’accord de paix de Washington et la recrudescence des violences, la Maison-Blanche a intensifié la pression sur Kigali, accusé de financer la rébellion dans l’est de la RDC et d’y déployer des milliers de soldats. Le vice-secrétaire d’État américain, Christopher Landau, a qualifié la récente offensive sur Uvira de « grave erreur ». De son côté, le secrétaire d’État Marco Rubio a sur X estimé que les actions du Rwanda dans l’est congolais constituaient une violation manifeste des accords de Washington, affirmant que les États-Unis prendraient des mesures pour en garantir le respect.

L’ambassadrice des États-Unis en RDC, ce lundi Lucy Tamlyn, a déclaré que son pays étudiait l’ensemble des options à sa disposition, y compris des sanctions, afin de « s’assurer que les engagements pris soient respectés ».

