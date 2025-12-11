RDC : 413 civils tués depuis le début de l'offensive du M23 dans le Sud-Kivu

Uvira au lendemain de l'entrée des rebelles de l'AFC-M23 est méconnaissable, selon plusieurs sources.

Des habitants qui ont tenté en vain de traverser la frontière vers le Burundi voisin sont terrés chez eux. Aucune circulation observée jeudi depuis l'entrée des insurgés dans cette ville du Sud-Kivu. Le passage vers la capitale Bujumbura a été fermé par les autorités locales.

Depuis plus d'une semaine, des centaines de personnes ont été tuées dans les combats opposant les Forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, et ce, en dépit de l'accord de paix conclu à Washington. Selon les autorités provinciales du Sud-Kivu : plus de 413 civils ont été tués par balle, grenades et bombes, dont de nombreuses femmes, enfants et jeunes gens dans des localités situées entre Uvira et Bukavu, la capitale régionale.

Kinshasa dénonce la violation du cessez-le-feu et la présence des troupes rwandaises sur son territoire. Le M23 a pris le contrôle de la ville stratégique d'Uvira, dans l'est du Congo, mercredi après-midi, à la suite d'une offensive éclair menée depuis le début du mois. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa a exhorté le M23 et les troupes rwandaises à cesser toute opération offensive et à se retirer de la RDC.