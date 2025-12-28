Le Kremlin a diffusé samedi soir une vidéo du président russe Vladimir Poutine en uniforme militaire recevant des rapports de hauts responsables militaires dans un poste de commandement militaire non identifié.

Le chef de l'état-major général russe, le général Valery Gerasimov, a indiqué à M. Poutine que les troupes russes avaient pris le contrôle total de Myrnohrad, dans la région de Donetsk - la Russie utilise l'ancien nom soviétique de la ville, Dimitrov - et de la ville de Huliaipole, dans la région de Zaporizhzhia.

« Nous voyons maintenant qu'il y a aussi des gens intelligents en Occident qui recommandent aux autorités de Kiev d'accepter des conditions décentes pour mettre fin au conflit, et de fournir de bonnes conditions de base pour assurer la sécurité de l'Ukraine dans une perspective historique à long terme, des conditions pour rétablir les relations avec la Fédération de Russie et restaurer l'économie ukrainienne. Mais nous constatons qu'aujourd'hui encore, malheureusement, les dirigeants du régime de Kiev ne se précipitent pas pour résoudre ce conflit par des moyens pacifiques », a déclaré Vladimir Poutine, Président russe.

Les autorités ukrainiennes n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Samedi après-midi, l'état-major ukrainien a fait état de tentatives des forces russes "pour pousser les défenseurs ukrainiens à quitter leurs positions" dans un certain nombre de zones, y compris Myrnohrad, et les forces de Kiev ont repoussé des "tentatives d'avancée de l'ennemi" dans les zones de Huliaipole et de Bilohiria.