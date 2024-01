Les crises en Afrique de l'Est au menu du sommet de l'IGAD

Le différend entre la Somalie et l’Éthiopie était au Menu de la réunion des dirigeants de l’IGAD, l'Autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est (IGAD) jeudi à Entebe en Ouganda.

Les autorités somaliennes ont dénoncé début janvier, l’accord entre le Somaliland et l’Ethiopie pour un accès d’Addis-Abeba à la mer Rouge qu’elles considèrent comme une ‘’ agression . Mogadiscio contestant la souveraineté de la région séparatiste du Somaliland.

Les chefs d’État ont appelé au respect de la souveraineté de la Somalie tout en invitant Mogadiscio et Addis-Abeba au dialogue.

Autre sujet abordé par les dirigeants de l’IGAD, la guerre au Soudan. Depuis maintenant 9 mois, les combats opposent l’armée au paramilitaires dans ce pays.

A Entebe jeudi, le général Al-Burhan, le chef de l’armée et le patron des paramilitaires ont été appelé à se rencontrer dans un délai de 14 jours. Khartoum y voit, une violation de sa souveraineté et a pris ses distances avec le bloc régional d'Afrique de l'Est pour avoir en invité le chef paramilitaire au sommet.

La convocation dans un délai d'un mois, un processus contrôlé et dirigé par les Soudanais en vue de la mise en place d'un gouvernement démocratique au Soudan a aussi été évoquée.