Haïti se reconstruit après l’ouragan Melissa grâce à l'aide du PAM

À Petit-Goâve, dans le sud d’Haïti, les habitants tentent de reconstruire leur vie après le passage dévastateur de l’ouragan Melissa, qui a provoqué d’importantes inondations et la mort d’au moins 43 personnes.

Parmi eux, Joceline Antoine a perdu cinq membres de sa famille, ainsi que sa maison et ses animaux. Malgré cette tragédie, elle a pu bénéficier de l’aide du Programme alimentaire mondial (PAM) et se procurer de la nourriture vendredi.

« Ma maison est détruite, l'eau est entrée. J'ai perdu mes animaux. J'ai perdu ma famille. J'ai perdu cinq personnes qui ont péri dans l'ouragan Melissa », raconte-t-elle.

Le PAM distribue de l’argent aux personnes vulnérables touchées par Melissa. Les bénéficiaires reçoivent un bon pour acheter de la nourriture produite localement, soutenant ainsi les entreprises de la région et permettant aux familles d’obtenir des fournitures essentielles.

« Ces bons permettent d’aider les entreprises locales à se reconstruire après avoir été sévèrement touchées par l’ouragan et de fournir aux familles un paquet de fournitures indispensables », explique Lola Castro, directrice régionale du PAM.

La ville côtière est désormais recouverte de monticules de terre et de boue, et environ 1,3 million de personnes dans la région ont encore besoin de nourriture, de sécurité ou d’autres formes d’assistance. Jusqu’à présent, 725 000 personnes ont été aidées par le PAM, mais l’agence n’a reçu que 50 % du financement nécessaire pour répondre à tous les besoins.

Même si la saison des ouragans dans l’Atlantique est terminée, des milliers de personnes en Haïti et dans les Caraïbes continuent de lutter pour reconstruire leur vie et accéder à l’aide alimentaire.