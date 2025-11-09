Haïti : Petit-Goâve tente de se relever après l’ouragan Melissa

Plus d’une semaine après le passage de l’ouragan Melissa, la ville de Petit-Goâve en Haïti tente de se relever d’une catastrophe dévastatrice. La rivière La Dique a débordé, emportant maisons et vies, et laissant des milliers de personnes sans abri ni ressources.

La nuit du 29 octobre restera gravée dans les mémoires des habitants de Petit-Goâve. La rivière La Dique, en crue, a submergé la ville, détruisant tout sur son passage.

Petit-Goâve est l’une des localités les plus touchées par l’ouragan Melissa, avec 25 morts sur les 43 décès recensés en Haïti et d’importantes destructions de maisons et d’infrastructures.

Parmi les sinistrés, James Crève-Cœur tente de reconstruire sa vie. « Vous pouvez constater tous les dégâts. Tout ce que nous possédions a disparu : notre commerce, nos animaux, nos vêtements, nos lits. Nous n’avons rien pu sauver. Nous dormions sans réaliser que nous étions inondés », raconte-t-il. Pour survivre, il a dû fuir sa maison par une fenêtre alors que les eaux montaient.

Si la rivière s’achève peu à peu, les rues restent impraticables, recouvertes de boue et de débris. L’acheminement de l’aide est particulièrement difficile : les routes sont souvent bloquées et seuls de longs trajets en bateau permettent de transporter vivres et secours.

Plus de 16 000 personnes ont été déplacées vers des abris temporaires. L’ouragan a également détruit des maisons, des écoles et des infrastructures essentielles, compliquant gravement l’accès à l’aide humanitaire.