UNICEF : une crise de financement menace l’aide à 73 millions d’enfants

Des enfants palestiniens jouent sur une voiture détruite à Gaza, le lundi 24 novembre 2025.  
By Africanews

UNICEF

La crise humanitaire mondiale atteint des niveaux inédits pour les enfants. Conflits, famine, coupes budgétaires et effondrement des services essentiels mettent 73 millions d’enfants en danger en 2026.

Le manque de financement a déjà forcé l’UNICEF à réduire ses programmes vitaux, notamment dans la nutrition et l’éducation, privant des millions d’enfants d’accès aux soins et à l’apprentissage.

L’organisation continue pourtant d’agir, en donnant la priorité aux interventions vitales et en renforçant les partenariats locaux et les systèmes nationaux pour mieux répondre aux crises.

Face à ces besoins croissants, l’UNICEF appelle à un investissement urgent et durable des gouvernements et des donateurs, afin de garantir aux enfants protection, soins et accès aux services indispensables à leur survie et à leur développement.

