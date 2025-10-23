Soudan : l'UNICEF déplore une situation des plus désastreuse

Une récente visite de hauts responsables humanitaires au Soudan a réaffirmé l'ampleur de la crise humanitaire dans ce pays, alors que la guerre brutale se poursuit.

Des images diffusées par l'UNICEF montrent le directeur général adjoint Ted Chaiban en train de visiter Khartoum, entre autres.

Au cours de sa visite, Chaiban a été vu en train de discuter avec des enfants qui étudient dans un centre numérique.

De nombreux enfants ont également été vus en train de jouer dans un espace dédié, alors que beaucoup d'entre eux dessinaient ou assemblaient des jouets.

Le Soudan a plongé dans la guerre après que des tensions latentes entre l'armée et son rival, les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), ont dégénéré en combats en avril 2023.

Selon les organisations humanitaires, ces violences ont provoqué l'une des pires crises de déplacement et de famine au monde.

Ces derniers mois, la plupart des combats se sont concentrés dans les régions du Darfour et du Kordofan.

M. Chaiban a prévenu que la situation au Soudan nécessitait une aide importante, en particulier à El-Fasher, où les combats dans la capitale du Darfour du Nord ont triplé le nombre de personnes déplacées rien que cette année.

"Chaque enfant soudanais a été touché par la violence et est psychologiquement affecté", a-t-il déclaré.

Des images de l'UNCIEF ont également montré des enfants soumis à des tests de dépistage de la malnutrition.

Selon le Programme alimentaire mondial, plus de 24 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.