RDC : plus de 35000 cas de viols et d'agressions sexuelles contre les enfants en 2025

En République démocratique du Congo, les abus sexuels commis contre les mineurs ont atteint des niveaux alarmants.

En 2025, l'Unicef a recensé plus de 35 000 cas de violences sexuelles contre les enfants sur l'ensemble du territoire congolais. L'instabilité sécuritaire reste l'une des principales causes de cette situation. Antoinette vivait dans le camp de Rhoo dans la province de l'Ituri lorsqu'elle a été victime d'agression sexuelle, cette région depuis des années est en proie à un conflit intercommunautaire opposant les Hema et Lendu.

J'avais 13 ans lorsque le viol a eu lieu, et j'en ai aujourd'hui 14. En rentrant de l'école, ma tante m'a envoyée chercher des légumes dans le champ. J'étais seule lorsque j'ai rencontré un inconnu qui m'a violée avant de s'enfuir raconte-elle.

L'organisation onusienne parle d'une une crise omniprésente, profondément systémique et tire la sonnette d'alarme dans un rapport paru fin décembre. Rachel Mwisi est aide-soignante et s'occupe des jeunes filles victimes d'abus et de violences sexuelles : "quand les victimes arrivent, d’abord elles sont tristes. Après ça, il y a aussi la peur parce qu’il y a beaucoup de monde ici au site (des déplacés, ndlr.).

La plupart des cas de violences sexuelles sont concentrés dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri cependant Kinshasa et la province de Kasaï ne sont pas en reste, des cas sont enregistrés. La pauvreté, l'insécurité alimentaire et la déscolarisation accentuent la vulnérabilité des adolescentes face à l'exploitation et au mariage précoce selon l'ONG.

Miné par la lenteur et la corruption, le système judiciaire en RDC est largement absent dans les zones rurales en proie à des conflits, telles qu'à Rhoo. Les familles des victimes ont recours à des accords informels avec les auteurs de ces crimes, qui généralement n'admettent pas le viol mais acceptent de verser une certaine somme en guise de compensation.