Plus de 400 millions d'enfants confrontés à la pauvreté, selon l'UNICEF

Un nouveau rapport met en garde contre le fait que davantage d'enfants risquent de tomber dans la pauvreté alors que les coupes budgétaires mondiales, les conflits et le climat menacent l'accès à des services cruciaux pour la santé et le bien-être.

Plus d'un enfant sur cinq dans les pays à revenu faible ou intermédiaire - soit 417 millions - est gravement privé d'au moins deux domaines vitaux pour sa santé, son développement et son bien-être, selon le rapport phare de l'UNICEF publié aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance.

La situation des enfants dans le monde 2025 : Mettre fin à la pauvreté des enfants - Un impératif commun s'appuie sur des données provenant de plus de 130 pays à revenu faible ou intermédiaire pour évaluer l'ampleur de la pauvreté multidimensionnelle en mesurant les privations dans six catégories : L'éducation, la santé, le logement, la nutrition, l'assainissement et l'eau. L'analyse montre que 118 millions d'enfants subissent trois privations ou plus, et que 17 millions en subissent quatre ou plus.

Les taux les plus élevés de pauvreté multidimensionnelle chez les enfants sont concentrés en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Au Tchad, par exemple, 64 % des enfants sont confrontés à deux privations graves ou plus, et un peu moins de 25 % à trois privations ou plus.

L'assainissement est la privation grave la plus répandue : 65 % des enfants n'ont pas accès à des toilettes dans les pays à faible revenu, 26 % dans les pays à revenu moyen inférieur et 11 % dans les pays à revenu moyen supérieur.

Un manque d'assainissement adéquat peut augmenter l'exposition des enfants aux maladies.

La proportion d'enfants confrontés à une ou plusieurs privations graves dans les pays à revenu faible et intermédiaire a chuté de 51 % en 2013 à 41 % en 2023, en grande partie grâce à la priorité accordée aux droits de l'enfant dans les politiques nationales et la planification économique. Cependant, les progrès se ralentissent.

Les conflits, les crises climatiques et environnementales, les changements démographiques, l'augmentation de la dette nationale et l'élargissement des fractures technologiques aggravent la pauvreté.

Dans le même temps, les réductions sans précédent de l'aide publique au développement (APD) risquent d'aggraver les privations subies par les enfants dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Pourtant, il est possible de progresser vers l'éradication de la pauvreté infantile.

Par exemple, la Tanzanie a réussi à réduire de 46 points de pourcentage la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre 2000 et 2023, en partie grâce aux aides financières accordées par le gouvernement et à l'autonomisation des ménages pauvres pour qu'ils puissent prendre leurs propres décisions financières.

Au Bangladesh, la pauvreté infantile a chuté de 32 points de pourcentage au cours de la même période, grâce à des initiatives gouvernementales qui ont amélioré l'accès à l'éducation et à l'électricité, la qualité des logements et les investissements dans les services d'eau et d'assainissement qui ont permis de réduire la défécation à l'air libre de 17 % en 2000 à zéro en 2022.

La pauvreté nuit à la santé, au développement et à l'apprentissage des enfants, ce qui se traduit par des perspectives d'emploi plus faibles, une espérance de vie plus courte et des taux de dépression et d'anxiété plus élevés.

Le rapport souligne que les enfants les plus jeunes, les enfants handicapés et les enfants en situation de crise sont particulièrement vulnérables.

Le rapport examine également la pauvreté monétaire, qui limite encore davantage l'accès des enfants à la nourriture, à l'éducation et aux services de santé.

Selon les dernières données, plus de 19 % des enfants dans le monde vivent dans l'extrême pauvreté monétaire, avec moins de 3 dollars par jour.

Près de 90 % de ces enfants vivent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

Le rapport comprend une analyse de 37 pays à revenu élevé, qui montre qu'environ 50 millions d'enfants - soit 23 % de la population enfantine de ces pays - vivent dans une pauvreté monétaire relative, ce qui signifie que leur ménage dispose d'un revenu nettement inférieur à celui de la plupart des autres ménages de leur pays, ce qui limite potentiellement leur capacité à participer pleinement à la vie de tous les jours.

Si la pauvreté a reculé, en moyenne, de 2,5 % dans les 37 pays entre 2013 et 2023, les progrès ont stagné ou se sont inversés dans de nombreux cas.

En France, en Suisse et au Royaume-Uni, par exemple, la pauvreté des enfants a augmenté de plus de 20 %. Au cours de la même période, la Slovénie a réduit son taux de pauvreté de plus d'un quart, en grande partie grâce à un solide système de prestations familiales et à une législation sur le salaire minimum.

La Situation des enfants dans le monde 2025 souligne qu'il est possible de mettre fin à la pauvreté des enfants et insiste sur l'importance de centrer les droits de l'enfant, tels qu'ils sont définis dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, dans toutes les stratégies, politiques et actions gouvernementales visant à réduire la pauvreté, en faisant de l'éradication de la pauvreté des enfants une priorité nationale : En faisant de l'éradication de la pauvreté des enfants une priorité nationale ; En intégrant les besoins des enfants dans les politiques économiques et les budgets ; En proposant des programmes de protection sociale, notamment une aide financière aux familles ; En élargissant l'accès aux services publics essentiels, tels que l'éducation, les soins de santé, l'eau, l'assainissement, la nutrition et le logement ; En promouvant un travail décent pour les parents et les personnes qui s'occupent des enfants, afin de renforcer leur sécurité économique, qui est étroitement liée aux progrès des enfants.

Le rapport est publié à un moment où de nombreux gouvernements dans le monde réduisent l'aide étrangère. Selon The Lancet, la réduction de l'aide au développement pourrait entraîner la mort de 4,5 millions d'enfants de moins de 5 ans d'ici à 2030.

Dans le même temps, des estimations récentes de l'UNICEF montrent que ces réductions pourraient entraîner la déscolarisation de six millions d'enfants supplémentaires d'ici l'année prochaine.